Kunstrijdster Van Zundert moet afwachten na val op EK

Kunstrijdster Lindsay van Zundert is op de korte kür bij de Europese kampioenschappen in Tallinn tot een teleurstellende score van 48,92 gekomen. De 16-jarige Brabantse kreeg onder meer een flinke aftrek door een val bij de uitvoering van de drievoudige Rietberger. De kans is klein dat Van Zundert met haar score bij de beste 24 zit. Alleen die mogen terugkomen voor de vrije kür.

Van Zundert mag op basis van haar zestiende plaats op de WK van vorig jaar deelnemen aan de Winterspelen van Beijing. De kunstrijdster uit Etten-Leur is al aangewezen als vlaggendraagster bij de openingsceremonie, samen met langebaanschaatser Kjeld Nuis.

Het is voor het eerst sinds 1976 dat een Nederlandse kunstrijdster aan de Olympische Spelen deelneemt. In Innsbruck won Dianne de Leeuw 45 jaar geleden een zilveren medaille.