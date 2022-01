Motorcoureur Sunderland herovert leiding op voorlaatste dag Dakar

Sam Sunderland heeft op de voorlaatste dag de leiding heroverd in de Dakar Rally bij de motoren. De Brit eindigde in de elfde etappe op 4 seconden van dagwinnaar Kevin Benavides uit Argentinië. Sunderland nam de leiding weer over van de Fransman Adrien van Beveren, die meer dan 20 minuten verloor en in het klassement zakte naar de vierde plaats.

De moeilijke navigatie had voor meer problemen gezorgd, want ook de Australiër Toby Price, de Argentijn Luciano Benavides en de Spanjaard Joan Barreda verloren veel tijd. In het klassement heeft Sunderland een voorsprong van 6.52 op de Chileen Pablo Quintanilla en 7.15 op de Oostenrijker Matthias Walkner.

Vrijdag volgt een laatste klassementsproef over 164 kilometer.