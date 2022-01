Onzekerheid rond Djokovic blijft, ook na loting Australian Open

Novak Djokovic begint de Australian Open met een partij tegen landgenoot Miomir Kecmanovic, maar de onzekerheid over de deelname van de nummer 1 van de tenniswereld blijft. De Serviër reisde met een ‘medische vrijstelling’ naar Australië waardoor hij zonder coronavaccin het land kon binnenkomen. Maar nog steeds is niet duidelijk of de Australische regering toestaat dat hij in het land blijft.

Na de loting, die met een uur vertraging begon, weigerde de Australische premier Scott Morrison commentaar op de zaak. Djokovic werd vorige week na aankomst op het vliegveld van Melbourne opgesloten in een ‘coronahotel’, vocht dat besluit met succes aan en is inmiddels in training voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Morrison zei slechts dat het aan de minister van Immigratie Alex Hawke is om het visum eventueel een tweede keer in te trekken. Mogelijk volgt dat besluit later op de dag.

De organisatie van de Australian Open kon niet langer wachten en begon de loting met een uur vertraging.

Djokovic, die inmiddels heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt bij het invullen van zijn inreisformulieren, kan bij winst in Melbourne absoluut recordhouder worden. Hij heeft dan 21 grandslamtitels achter zijn naam staan. Eén meer dan zijn rivalen Roger Federer en Rafael Nadal. De Spanjaard, als zesde geplaatst, begint het toernooi tegen de Amerikaan Marcos Giron, Federer ontbreekt wegens een slepende blessure. De Rus Daniil Medvedev, tweede op de plaatsingslijst, neemt het op tegen de Zwitser Henri Laaksonen.

Bij de vrouwen krijgt nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty een tegenstander uit het kwalificatietoernooi.