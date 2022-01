Oogarts laat Márquez drie maanden na val weer op de motor rijden

Wegracer Marc Márquez heeft bijna drie maanden na een valpartij eindelijk weer op de motor een training kunnen afwerken. De Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, mocht in de buurt van Lleida een aantal ronden op een crossmotor rijden. Hij had toestemming gekregen van zijn oogarts, die maandag na een medisch controle constateerde dat het gezichtsvermogen van de fabrieksrijder van Honda “aanzienlijk is verbeterd”.

De 28-jarige Márquez miste de laatste twee races van afgelopen seizoen vanwege een oogaandoening. Hij liep door een val eind oktober tijdens een trainingsrit een hersenschudding op en zag dubbel. Sindsdien staat de motorracer onder behandeling van een oogspecialist.

De Spanjaard miste al het hele seizoen 2020 en de eerste paar races van 2021 door een ernstige blessure aan zijn rechterarm die hij opliep door een crash. In 2021 won hij drie grands prix en eindigde als zevende in het wereldkampioenschap. Het WK van 2022 begint op 6 maart met de Grote Prijs van Qatar.