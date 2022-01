PEC verzoekt KNVB duel met Willem II te verplaatsen wegens corona

PEC Zwolle heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om het thuisduel met Willem II van vrijdag (20.00 uur) te verplaatsen. PEC heeft te maken met een aantal coronabesmettingen in de selectie.

Het is de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft van de Eredivisie, die enkele weken stillag. Veel clubs in het betaald voetbal hebben te maken met besmettingen. Mede om die reden zag een aantal clubs af van een trainingskamp in het buitenland, zoals Feyenoord en PSV. Enkele clubs – onder meer Ajax en Vitesse – vertrokken wel naar het buitenland, maar keerden vroegtijdig terug.

De KNVB openbaarde eerder deze week de richtlijnen voor het uitstellen van duels in het geval van een groot aantal coronabesmettingen bij een club. Volgens de voetbalbond zijn er twee redenen om een wedstrijd uit te stellen: als clubs niet over dertien spelers, waarvan één keeper, beschikken óf in het geval van ‘een medische ongecontroleerde uitbraak’. In het tweede geval worden in zeer korte tijd steeds meer spelers positief getest. “De aantallen positief geteste spelers bij een ongecontroleerde uitbraak zijn arbitrair en ter beoordeling van de bondsarts van de KNVB”, aldus de bond.

Het bestuur betaald voetbal bepaalt of uitstel van een wedstrijd wordt verleend.

PEC staat laatste in de Eredivisie, Willem II is de nummer 14. De clubs zouden vrijdagavond het eerste Eredivisieduel sinds 23 december moeten spelen. Er staan zowel op zaterdag als zondag vier duels op het programma.