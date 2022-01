Tennisster Muguruza in kwartfinales uitgeschakeld in Sydney

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza is op het WTA-toernooi van Sydney in de kwartfinales uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld verloor op het voorbereidingstoernooi voor de Australian Open van de Russin Daria Kasatkina, de mondiale nummer 26. Het werd 6-4 6-4.

Voor de 24-jarige Kasatkina is het haar eerste zege op een speelster uit de top 5 van de wereld sinds Roland Garros 2018. Toen was ze in Parijs de Deense Caroline Wozniacki de baas.

Bij de laatste vier neemt Kasatkina het op tegen de Spaanse Paula Badosa, die de Zwitserse Belinda Bencic met 7-6 (6) 3-6 6-3 versloeg. De andere halve finale gaat tussen Barbora Krejcikova uit Tsjechië en Anett Kontaveit uit Estland. Krejcikova gunde de Française Caroline Garcia slechts twee games (6-0 6-2), Kontaveit zag de Tunesische Ons Jabeur na een set (6-4) opgeven met een rugblessure.

De Australische Ashleigh Barty zou ook haar opwachting maken in Sydney, maar de nummer 1 van de wereld trok zich voor het toernooi terug.