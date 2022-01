Topman Budkowski weg bij Formule 1-team Alpine

Marcin Budkowski verlaat per direct het Formule 1-team Alpine. Hij was een van de teambazen die leiding gaf aan de dagelijkse gang van zaken op de circuits. Laurent Rossi, de grote baas van Alpine, neemt de taken van Budkowksi tijdelijk over, meldde de Franse renstal.

Budkowski wordt in verband gebracht met Aston Martin. De Pool zou de plek overnemen van Otto Szafnauer, die onlangs vertrok als teambaas bij het Britse team. Szafnauer op zijn beurt zou weer naar Alpine overstappen. Bij de renstal zijn de Spanjaard Fernando Alonso en de Fransman Esteban Ocon de wedstrijdrijders.

“Ik wil Marcin Budkowski bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan de resultaten van het team in de afgelopen vier jaar”, aldus Rossi. “Het team is volledig gefocust om de auto klaar te krijgen voor de eerste race in Bahrein en weer beter te presteren.”

De openingsrace van het seizoen staat gepland voor 20 maart.