Van de Zandschulp begint tegen Struff op Australian Open

Tennisser Botic van de Zandschulp begint op de Australian Open tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, zo bleek uit de loting die donderdag werd gehouden. Struff is de nummer 50 van de wereld. Tallon Griekspoor treft de Italiaan Fabio Fognini, die 36e staat op de wereldranglijst. De loting begon een uur later vanwege de onduidelijkheid over de deelname van de Serviër Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld werd uiteindelijk gekoppeld aan zijn landgenoot Miomir Kecmanovic.

In het vrouwentoernooi staat vooralsnog één Nederlandse deelneemster. Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde op tegen de Sloveense Tamara Zidansek, de nummer 31 van de wereld. Indy de Vroome, Arianne Hartono en Richèl Hogenkamp moeten nog één kwalificatieronde zien door te komen. Hetzelfde geldt bij de mannen voor Jesper de Jong.

Het hoofdtoernooi begint maandag in Melbourne.