Vier Nederlanders in derde kwalificatieronde Australian Open

Na tennisster Indy de Vroome hebben donderdag ook Jesper de Jong, Arianne Hartono en Richèl Hogenkamp zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde op de Australian Open. De Jong versloeg de Australiër Edward Winter in twee sets: 6-1 6-2. In de laatste voorronde neemt hij het op tegen de Tsjech Tomas Machac.

Hartono schakelde de Belgische Ysaline Bonaventure uit in drie sets (6-2 4-6 6-4), terwijl Hogenkamp in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi te sterk was voor de Australische Lizette Cabrera: 6-4 7-5. Hartono komt nu uit tegen de Duitse Jule Niemeier, Hogenkamp is gekoppeld aan de Spaanse Cristina Bucsa. De Vroome plaatste zich woensdag al voor de derde ronde waarin ze de Zwitserse Stefanie Vögele treft.

Het hoofdtoernooi begint maandag in Melbourne.