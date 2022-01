Vijfde Winterspelen lonken voor snowboardvedette White

De Amerikaanse snowboardvedette Shaun White kan zich opmaken voor zijn vijfde Olympische Spelen. De 35-jarige Amerikaan, drievoudig olympisch kampioen op de halfpipe, bemachtigde bij de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Laax een finaleplaats en stelde daarmee zijn ticket voor Beijing vrijwel zeker.

White is een legende in het snowboarden. Hij is een van de pioniers die de sport populair maakte. De specialist op de halfpipe verkeerde deze winter niet in grootse vorm; hij presteerde ondermaats in de voorgaande wereldbekers en raakte ook nog eens besmet met het coronavirus. De olympisch kampioen van Turijn 2006, Vancouver 2010 en Pyeongchang 2018 had derhalve een goed resultaat nodig in Laax.

White moet nog even wachten op de officiƫle bevestiging dat hij naar Beijing kan. De Amerikaanse selectie wordt 21 januari bekendgemaakt.