Voormalig olympisch skikampioen Janka stopt ermee

De Zwitserse skiër Carlo Janka heeft zijn afscheid van de sport aangekondigd. De olympisch kampioen op de reuzenslalom bij de Winterspelen van 2010 in Vancouver beëindigt na de afdaling in Wengen, komend weekeinde, zijn carrière.

De 35-jarige Janka veroverde in 2009 de wereldtitel op de reuzenslalom en was in dat jaar ook de winnaar van de algemene wereldbeker. Hij is de laatste Zwitser die dat presteerde. Zijn lichaam werkte de afgelopen seizoenen vaak tegen en hij heeft sinds maart 2021 niet meer geskied in de wereldbeker.