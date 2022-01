Wielrenner Van der Poel geopereerd in België

Wielrenner Mathieu van der Poel is in het Belgische Herentals geopereerd. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De renner van Alpecin-Fenix beëindigde twee weken geleden zijn veldritseizoen wegens aanhoudende rugklachten. Die zouden er mogelijk ook voor zorgen dat hij zijn wegseizoen later moet beginnen.

Van der Poel (26) is geopereerd door chirurg Toon Claes, maar de krant weet niet of de wereldkampioen veldrijden daarbij aan zijn rug is geholpen. Van der Poel heeft het ziekenhuis inmiddels op krukken alweer verlaten, aldus Het Laatste Nieuws. Zijn ploeg kon het nieuws nog niet bevestigen.