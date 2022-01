Djokovic in beroep tegen intrekken visum

Novak Djokovic gaat in beroep tegen de intrekking van zijn visum, zo heeft zijn advocaat Nicholas Wood bekendgemaakt. Djokovic wil het beroep nog op vrijdag indienen om geen tijd te verliezen. “Iedere minuut telt voordat het toernooi op maandag begint”, zei Wood.

Enkele uren na het besluit van de Australische minister van Immigratie om het visum van Djokovic in te trekken, begon er opnieuw een rechtszaak. Rechter Anthony Kelly hield een digitale hoorzitting met advocaten van Djokovic en van de Australische overheid. De Servische tennisser was daar ook bij aanwezig. Kelly bepaalde eerder in de week dat de autoriteiten ten onrechte het visum van Djokovic hadden ingetrokken.

De nummer 1 van de wereld werd vorige week bij aankomst in Melbourne tegengehouden op het vliegveld. Djokovic zou onvoldoende bewijs hebben waarom hij een medische vrijstelling had gekregen om ook zonder coronavaccin Australië in te mogen. De Serviër stapte naar de rechter en Kelly bepaalde maandag dat Djokovic in Australië mag blijven. Minister Alex Hawke van Immigratie besloot vrijdag na dagenlang beraad om gebruik te maken van zijn bevoegdheid en het visum van Djokovic alsnog in te trekken.

Wood noemde de beslissing van Hawke “irrationeel” en had kritiek op het feit dat de minister zijn beslissing pas op vrijdag bekendmaakte.