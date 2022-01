Autocoureur Al-Attiyah stelt vierde eindzege in Dakar veilig

Nasser Al-Attiyah uit Qatar heeft voor de vierde keer de Dakar Rally bij de auto’s op zijn naam geschreven. De 51-jarige Toyota-coureur ging met een ruime marge de laatste etappe in en kwam in de klassementsproef over 164 kilometer naar Djedda niet meer in de problemen. Al-Attiyah won Dakar ook in 2011, 2015 en 2019.

“Het was een geweldige Dakar voor ons”, zei de Qatarees. “Iedereen kon hier winnen. We hebben het goed gedaan. Na twee keer als tweede te zijn geëindigd in Saudi-Arabië, heb ik nu gewonnen. Het was heel belangrijk voor mij om hier te winnen, in mijn eigen omgeving.” Zijn teamgenoot Henk Lategan uit Zuid-Afrika was de snelste in de laatste etappe. Lategan bleef de Fransman Stéphane Peterhansel, recordwinnaar in Dakar met veertien eindzeges, 49 seconden voor.

Al-Attiyah deed het rustig aan en gaf bijna 8 minuten toe, maar zijn voorsprong op zijn Franse concurrent Sébastien Loeb was groot genoeg. Loeb eindigde in het klassement als tweede, Yazeed Al-Rajhi uit Saudi-Arabië werd derde.

Bernhard ten Brinke gaf zo’n 4,5 minuut toe op Lategan en eindigde in de slotetappe op de achtste plaats. De Nederlander werd zeventiende in het klassement.

Bij de trucks prolongeerde Dmitri Sotnikov zijn titel. De 36-jarige Rus bleek net als vorig jaar de beste in de strijd met zijn land- en teamgenoten van Kamaz. Sotnikov won in stijl, door de afsluitende etappe op zijn naam te schrijven. Hij had in het klassement bijna 10 minuten voorsprong op viervoudig winnaar Edoeard Nikolajev.

Janus van Kasteren was op de vijfde plaats ‘best of the rest’ achter de vier dominante Kamaz-trucks. De Brabander van Team De Rooy moest ruim 3 uur toegeven op Sotnikov. “Hier had ik vooraf voor getekend. Vijfde is het maximaal haalbare”, aldus Van Kasteren.