Betsema slaat wereldbekerwedstrijd veldrijden in Frankrijk over

Denise Betsema doet komende zondag niet mee aan de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Franse Flamanville. De 28-jarige Betsema staat tweede in het klassement, achter Lucinda Brand.

“Na de kerstperiode voelde ik me best vermoeid, wat leidde tot een minder NK. Om helemaal fit aan de start van Hoogerheide en het WK te kunnen staan, beslisten we begin deze week om Flamanville en de elf uur lange autorit daarnaartoe te schrappen”, aldus Betsema. “Het is niet mijn gewoonte om een klassementscross te schrappen, maar voor een keer leek dit het beste. Voor de wereldbekerpunten hoefde het trouwens ook niet meer.”

Het wereldbekerseizoen wordt op zondag 23 januari afgesloten met de GP Adrie van der Poel in Hoogerheide. Vrij snel daarna volgt het WK in het Amerikaanse Fayetteville.