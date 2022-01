Dammer Boomstra straft fout Schwarzman af en vergroot leiding WK

Dammer Roel Boomstra heeft in Eindhoven in de achtste ronde zijn eerste reguliere overwinning geboekt in de tweekamp om de wereldtitel met de Rus Aleksandr Schwartzman. De 28-jarige Boomstra kwam door de zege op een voorsprong van 9-7. Eerder won hij de tiebreak na de zesde ronde.

Boomstra koos in de partij voor een gewaagde variant met de zwarte schijven, die slechts vier keer eerder was gedaan door grootmeesters in de geschiedenis van de damsport. Zijn 54-jarige Russische tegenstander liet zich erdoor verrassen en in de vijftiende zet maakte hij een cruciale fout. Boomstra kon doorbreken, een dam veroveren en met schijfvoorsprong de partij naar zich toe trekken.

“Ik was erg verbaasd en meteen heel erg blij. Ik verwachtte eigenlijk niet dat hij de zet zou spelen, maar hij deed het toch”, zei Boomstra, die afstevent op zijn derde wereldtitel. “Ik voel me geweldig. Dit is een nieuwe stap richting de derde titel.” De tweekamp telt nog drie ronden.