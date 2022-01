Dutch Open golf kwalificatietoernooi voor The Open

Het Dutch Open golf in Cromvoirt fungeert dit jaar als kwalificatietoernooi voor The Open, het oudste majortoernooi in het golf. Drie golfers kunnen op het grootste golftoernooi van Nederland, dat deel uitmaakt van de ‘Open Qualifying Series’, een plek verdienen op het Britse Open.

“Het is een grote eer om samen met het Ierse Open en het Schotse Open het Europese continent te mogen vertegenwoordigen in deze kwalificatie. Wij zien dit toch als een waardering voor de kwaliteit en beleving van het Dutch Open”, aldus toernooidirecteur Daan Slooter. Het Britse Open heeft continentale kwalificatietoernooien een aantal jaar geleden afgeschaft en prestigieuze toernooien aangewezen om startbewijzen te verdelen.

The Open beleeft dit jaar zijn 150e editie. De andere majors zijn de Masters, de US Open en het PGA Championship.

Het Dutch Open verhuist van september naar 26 tot en met 29 mei, zo werd eind vorig jaar al duidelijk. September is een zeer drukke maand voor de golfers en de organisatie gaat ervan uit dat de nieuwe datum een positief effect zal hebben op het deelnemersveld.

KLM, dat jarenlang als titelsponsor fungeerde, heeft vanwege de coronacrisis opnieuw gekozen voor een meer bescheiden rol.