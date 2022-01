Murray weigert Djokovic ’te trappen terwijl hij op de grond ligt’

Andy Murray hoopt dat de zaak-Djokovic, die AustraliĆ« al dagenlang bezighoudt, snel afgerond wordt. De voormalig nummer 1 weigert Djokovic “een trap te geven terwijl hij op de grond ligt”.

“Het lijkt alsof dit al veel te lang bezig is en dat is slecht voor het tennis, voor de Australian Open en voor Novak”, zei Murray na het bereiken van de finale in Sydney. “Ik zou graag zien dat het snel wordt opgelost. Ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn als dat gebeurt.”

Murray weet niet of hij Djokovic volgende week tegenkomt in Melbourne, waar ze al meerdere fraaie duels uitvochten. “Ik weet niet welke route hij inslaat en of hij in beroep kan gaan en hoe lang dat duurt. Maar ook niet of hij nog steeds kan trainen terwijl het proces aan de gang is.”

Murray, vijfvoudig finalist op de Australian Open, beschikt in tegenstelling tot Djokovic wel over een geldig vaccinatiebewijs. Hij heeft zelfs een boosterprik ontvangen. “De meeste jonge en gezonde atleten zullen waarschijnlijk in orde zijn, maar we moeten allemaal onze rol spelen in deze”, aldus Murray. “Dus voor mij is het logisch dat mensen doorgaan en zich laten vaccineren.”

De 34-jarige Murray, de nummer 135 van de wereld, plaatste zich voor het eerst sinds 2019 weer voor de finale van een ATP-toernooi.