Nieuwe pakken moet luchtweerstand schaatsers op Spelen verkleinen

De schaatspakken die de Nederlandse langebaanschaatsers komende maand dragen bij de Olympische Spelen, zorgen ervoor dat de luchtweerstand verkleint. Dat komt door een dubbele laag stof op het onderbeen. Dat meldt schaatsbond KNSB vrijdag.

De nieuwe pakken ontwikkelde de KNSB samen met de TU Delft en fabrikant Sportconfex/Fila. “We zijn trots op de ontwikkeling van deze pakken”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de schaatsbond. “Met de innovaties die erin zitten, hebben onze rijders net weer een streepje voor op de concurrentie. Daarnaast is de uitstraling van de pakken geweldig, zeer professioneel en krachtig.”

Sinds mei 2019 is aan de nieuwste outfits gewerkt, onder meer door het doen van testen in windtunnels. De kleur blauw op de pakken is nu een stuk donkerder dan bij de vorige Winterspelen in Pyeongchang.

De sporters hebben de pakken dinsdag gekregen. De komende weken, richting de Spelen, kunnen de schaatsers nog kleine zaken laten aanpassen. “We hebben enkele opties die voor meer aerodynamica zorgen, maar zo’n pak moet natuurlijk wel comfortabel zitten”, zegt Sander van Ginkel van de KNSB.

Ook de shorttrackers hebben nieuwe pakken. De nieuwe outfits moeten zorgen voor meer veiligheid. De shorttrackers dragen nu geheel snijvaste onderpakken, waar ze een rubberen wedstrijdtenue overheen aantrekken.

De KNSB heeft van de internationale schaatsbond ISU en het Internationaal Olympisch Comité toestemming gekregen om op de linkermouw van de olympische pakken een panterhartje af te beelden. Dat is een eerbetoon aan de in 2020 overleden Nederlandse shorttrackster Lara van Ruijven.