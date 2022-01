Primeur skeletonster Bos met zege wereldbeker en Europese titel

Skeletonster Kimberley Bos heeft als eerste Nederlandse het klassement van de wereldbeker en de Europese titel op haar naam geschreven. De 28-jarige Gelderse eindigde bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz, die ook als EK diende, als tweede. Alleen de Australische Jaclyn Narracott was iets sneller en won haar eerste wereldbekerwedstrijd.

Bos ging als voorlaatste naar beneden in de tweede heat. Ze dook met een totaaltijd van 2.17,62 met 0,60 seconde ruim onder de tot dan toe snelste tijd van de Canadese Mirela Rahneva. Alleen de verrassende Naracott, de snelste in de eerste heat, bleef haar net voor. Tijdens de race leek de Australische twee keer langzamer dan Bos, maar onderin hield ze 0,06 seconde over. Voor Bos was de tweede plaats genoeg voor de eindzege in de wereldbeker.

In het wereldbekerklassement heeft Bos met 1600 punten haar concurrenten overtuigend afgetroefd. De Oostenrijkse Janine Flock werd dankzij haar vierde plaats nog tweede met 1481 punten. De Russin Elena Nikitina, die Bos met een goed resultaat in Sankt Moritz nog van de eindzege in de wereldbeker had kunnen afhouden, finishte als elfde op 1.66 seconde van de winnares en werd derde in het klassement met 1458 punten.

Voor de Europese titel bleef Bos Flock en de Italiaanse Valentina Margaglio voor. Het is haar eerste internationale titel. Eerder eindigde ze op het EK twee keer als vijfde en vorig jaar als zesde.