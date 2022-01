Skeletonster Bos vol vertrouwen naar Spelen na winst wereldbeker

Skeletonster Kimberley Bos heeft in aanloop naar haar tweede Olympische Spelen opnieuw voor een mijlpaal gezorgd. Na haar allereerste zege in de wereldbeker in Winterberg en een herhaling daarvan vorige week schreef ze met haar tweede plaats in Sankt Moritz ook het klassement op haar naam. “Het is me net al een paar keer verteld dat het een historische prestatie is”, zegt Bos. “Na de eerste zege ga ik er weer overheen en nu opnieuw.”

Daarnaast greep de 28-jarige Gelderse ook voor het eerste de Europese titel, die ook in Sankt Moritz op het spel stond. “Waar ik blijer mee ben? Met de eindzege in de wereldbeker”, zegt ze. “Dat betekent dat ik het hele seizoen constant ben geweest. Maar die titel is ook heel mooi.”

Bos veroverde de wereldbeker met een serie goede uitslagen. Naast haar twee zeges in Winterberg eindigde ze nog drie keer als tweede en een keer als derde. “Ik heb precies hetzelfde gedaan als tijdens de andere wedstrijden.” Dat in tegenstelling tot haar grote concurrenten voor de wereldbeker. “Die hadden denk ik niet zo’n goede dag. Ik heb de einduitslag nog niet gezien, maar Elena Nikitina stond geloof ik elfde na de eerste run.” De Russin, die Bos met een goed resultaat in Sankt Moritz nog van de eindzege in de wereldbeker had kunnen afhouden, finishte ook als elfde.

Hoewel Bos bij de start ten opzichte van Nikitina en de Italiaanse Valentina Margaglio nog wat tijd moest prijsgeven, maakte ze dat tijdens haar runs ruimschoots goed. “Ik maak het verschil op de baan. Het sturen gaat dit seizoen gewoon heel erg goed”, zei ze. “Dat geeft ook heel veel vertrouwen voor de Spelen.”

Bos kreeg er in Sankt Moritz wel een concurrente bij. De zege ging verrassend naar de Australische Jaclyn Narracott, die haar eerste wereldbekerzege behaalde. Bos moest toezien hoe Narracott als laatste naar beneden ging en hoewel die iets langzamer was in de tweede run, bleef ze net onder haar tijd. “Als ze wint, ben ik blij voor haar. Ik gun het haar ook. Jaclyn is echt een goede vriendin”, aldus Bos.

Voor de skeletonster is de eerstvolgende wedstrijd in februari op de olympische baan in Yanqing. Daar heeft ze in oktober bij het olympisch testevent voor het eerst kunnen trainen. “Ik ga daar hetzelfde doen als wat ik in de wereldbekerwedstrijden heb gedaan”, kijkt Bos vooruit. “En dan zien we wel waar dat uiteindelijk goed voor is.”