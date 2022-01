Sportbonden gaan mogelijke hervatting competities voorbereiden

Heel wat Nederlandse sportbonden hopen eind januari hun competities te kunnen hervatten. Met ingang van zaterdag kan in zowel de buiten- als binnensport weer vrijwel zonder restricties worden getraind, maar de competities blijven stilliggen om zo het aantal reisbewegingen beperkt te houden.

Het kabinet neemt op dinsdag 25 januari weer een besluit over de coronamaatregelen. Voetbalbond KNVB en volleybalbond Nevobo laten weten vooruitlopend op dat ‘weegmoment’ alvast de mogelijke hervatting van hun competities te gaan voorbereiden. De Nevobo gaat komende week diverse scenario’s uitwerken en wedstrijdschema’s opstellen.

“Natuurlijk hadden we ook graag gestart met de competitie, maar we zijn blij dat we weer aan de slag kunnen binnen de verenigingen”, zegt algemeen directeur Guido Davio van de Nevobo. “Hierdoor kunnen de teams elkaar weer zien en zich alvast voorbereiden op de start van de competitie. En zodra het mogelijk is, kunnen de teams hierdoor verantwoord hun wedstrijden spelen in competitieverband.”

De KNVB hoopte na de kerstvakantie de amateurcompetities komend weekeinde te kunnen hervatten. De voetbalbond besloot eerder deze week om de wedstrijden toch van het programma te halen, omdat het kabinet pas vrijdagavond bekendmaakte hoe de maatregelen er vanaf zaterdag uitzien.

“We zien het voor iedereen opengooien van de sportbeoefening als een terechte beslissing van het nieuwe kabinet”, aldus de KNVB. “Sporten stimuleert de gezondheid en de geestelijke en lichamelijke weerstand en dat is juist hard nodig tijdens een pandemie. Iedereen kan vanaf zaterdag weer op de eigen club onderling normaal voetballen en trainen. Maar de volgende stap moet het hervatten van de competities eind januari of begin februari zijn. Daar zetten we op in, want wedstrijden spelen blijft voor de 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland de belangrijkste prikkel om te blijven trainen. We brengen de scenario’s voor het vervolg van de competities verder in kaart en komen hier na het volgende meetmoment van het kabinet op terug.”

Ook onder meer de handbal- en hockeybond hopen zo snel mogelijk hun competities te kunnen hervatten. Voor topsportcompetities geldt een uitzondering op de coronamaatregelen. De topsport mag wel doorgaan, maar zonder publiek.