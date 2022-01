Tennisser Murray voor het eerst sinds 2019 in een finale

De Britse tennisser Andy Murray heeft in de aanloop naar de Australian Open de finale bereikt op het ATP-toernooi van Sydney. De 34-jarige Schot versloeg de Amerikaan Reilly Opelka, de nummer 25 van de wereld, in drie sets: 6-7 (6) 6-4 6-4.

Murray stond in 2019 in Antwerpen voor het laatst in de finale van een ATP-toernooi. De voormalig nummer 1 van de wereld, die de afgelopen jaren vanwege fysieke problemen uit de mondiale top 100 zakte, haalde toen zijn 46e toernooizege binnen door de Zwitser Stan Wawrinka in de finale te verslaan.

Murray werd vorige week op het voorbereidingstoernooi in Melbourne direct uitgeschakeld, maar in Sydney – waar hij met een wildcard is toegelaten – liet de Schot weer wat van zijn oude klasse zien. Hij schakelde onder anderen de als tweede geplaatste Nikoloz Basilasjvili uit GeorgiĆ« uit. In de eindstrijd neemt de nummer 135 van de wereld het op tegen landgenoot Dan Evans of de als eerste geplaatste Rus Aslan Karatsev.