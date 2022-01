Tennisster Hartono naar hoofdtoernooi Australian Open

Arianne Hartono is in Australiƫ voor het eerst in haar loopbaan doorgedrongen tot het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. De 25-jarige nummer 191 van de wereld was in de laatste kwalificatieronde voor de Australian Open met 6-1 1-6 6-3 te sterk voor de Duitse Jule Niemeier, die als zeventiende was geplaatst in de kwalificaties.

Hartono wordt de vierde Nederlandse tennisser in het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen is Arantxa Rus rechtstreeks toegelaten, bij de mannen doen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp mee.

De tegenstandster van Hartono wordt later bekend. Onder anderen de Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen een qualifier.