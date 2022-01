Tennisster Hartono tegen Anisimova bij grandslamdebuut

Arianne Hartono neemt het op de Australian Open bij haar debuut op een grandslamtoernooi op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova, de nummer 61 van de wereld. De 20-jarige Anisimova stond in 2019 in de halve finales van Roland Garros. Mocht Hartono voor een verrassing weten te zorgen, dan treft ze mogelijk de als 22e geplaatste Zwitserse Belinda Bencic.

De 25-jarige Hartono wist deze week drie kwalificatiewedstrijden te winnen. In de laatste ronde van de kwalificaties was ze vrijdag in drie sets te sterk voor de Duitse Jule Niemeier.

“Ik kan het amper bevatten dat ik het hoofdtoernooi heb bereikt. Het voelt heel onwerkelijk allemaal. Het is mijn eerste keer hier en dat ik het dan meteen zo ver weet te schoppen. Ik heb er geen woorden voor. Ik moet mezelf nog een beetje in m’n arm knijpen”, zei Hartono na haar primeur. Ze is de nummer 191 van de wereld.

Er doen vier Nederlanders mee aan de Australian Open. Hartono en Arantxa Rus bij de vrouwen, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp bij de mannen. Het toernooi begint maandag.