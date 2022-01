Tennistoernooi van Rotterdam weer zonder publiek

Het ATP-toernooi van Rotterdam wordt net als vorig jaar in een leeg Ahoy gespeeld. Ook de komende weken is vanwege de coronapandemie geen publiek toegestaan bij sportwedstrijden en het is onzeker wanneer die maatregel wordt opgeheven. De organisatie van het ABN AMRO World Tennis Tournament heeft nu besloten om zelf duidelijkheid te verschaffen.

“Het is een enorme teleurstelling. Voor de spelers, voor ons, maar vooral voor de fans”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. “Voor het tweede jaar op rij hebben we een fantastisch veld, waar geen publiek bij aanwezig kan zijn door de maatregelen die momenteel gelden.”

De 49e editie van het ATP-toernooi in Rotterdam is van 5 tot en met 13 februari. Het verbod op publiek bij sportwedstrijden geldt in ieder geval tot het einde van deze maand. Het kabinet beslist op 25 januari of de maatregelen versoepeld kunnen worden.

“Zelfs als het last-minute deels toegestaan zou worden om publiek te ontvangen, kunnen we niet het evenement bieden dat bezoekers van ons gewend zijn”, zegt directrice Jolanda Jansen van Rotterdam Ahoy. “Vandaar deze stap.”

Krajicek presenteerde eerder deze week het deelnemersveld. Onder anderen Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrej Roeblev, Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz en Jannik Sinner komen naar Rotterdam. Vorig jaar won de Russische tennisser Roeblev voor lege tribunes in Ahoy. Iedereen die al een kaartje had gekocht voor het toernooi, kan deze bewaren voor de editie van volgend jaar.