Djokovic in aanloop naar beroepszaak weer in detentie

Tennisser Novak Djokovic is terug in het hotel in Melbourne met asielzoekers waarin hij vorige week al een aantal dagen moest verblijven. De nummer 1 van de wereld zit voorlopig weer in detentie, in afwachting van zijn beroepszaak die zondagochtend dient. De Servische tennisser wil dan alsnog afdwingen dat hij in Melbourne mag blijven voor de Australian Open.

Zaterdagochtend werd al een regiezitting gehouden door de federale rechter. Onderwerp van gesprek was onder meer de vraag of de zaak behandeld zou worden door één rechter of een volledige rechtbank van drie rechters. De advocaten van minister Alex Hawke van Immigratie pleitten voor de eerste optie, de advocaten van Djokovic voor de tweede. Tegen de uitspraak van een volledige rechtbank is geen beroep meer mogelijk. De keuze viel uiteindelijk op die optie. De beroepszaak begint zondagochtend om 09.30 uur Australische tijd, in Nederland is dat 23.30 uur zaterdagavond.

Na de regiezitting werd Djokovic afgevoerd naar een ‘geheime’ locatie. Al snel bleek dat hij weer naar het Park Hotel is gebracht waarin hij vorige week al dagenlang zat opgesloten nadat zijn visum op het vliegveld van Melbourne was ingetrokken. De twintigvoudig grandslamwinnaar stapte toen naar de rechter en die bepaalde maandag dat Djokovic toch in Australië mag blijven. Minister Hawke besloot vrijdag om het visum van Djokovic echter alsnog in te trekken.

Volgens de minister van Immigratie vormt Djokovic “een gevaar” voor de gezondheid van de Australische gemeenschap. De tennisser, negen keer winnaar van de Australian Open, heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Djokovic kreeg desondanks een medische vrijstelling, omdat hij vorige maand het virus doormaakte. Hij arriveerde anderhalve week geleden in Melbourne en dat bleek het begin van een soap die nog altijd niet voorbij is.

De Australian Open begint maandag. Djokovic staat ‘gewoon’ nog in het speelschema. De nummer 1 werd bij de loting in de eerste ronde gekoppeld aan landgenoot Miomir Kecmanovic. Djokovic deelt met twintig grandslamtitels het record met de Spanjaard Rafael Nadal en Roger Federer, de Zwitser die vanwege fysieke problemen ontbreekt in Melbourne.