Finaleplaatsen voor snowboarders bij laatste test voor Spelen

De Nederlandse freestyle-snowboarders Niek van der Velden en Melissa Peperkamp hebben in het Zwitserse wintersportoord Laax bij de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Olympische Spelen de finale bereikt op het onderdeel slopestyle. Van der Velden eindigde daarin als achtste, Peperkamp werd zevende. Ze doen komende maand beiden mee aan de Winterspelen in Beijing.

Van der Velden (21) eindigde vorige week in het Amerikaanse Mammoth Mountain als tweede. Dat was zijn eerste podiumplaats ooit in de wereldbeker. De Nederlandse snowboarder staat nu in het klassement ook op de tweede plaats. Van der Velden kwam in Laax tot een beste score van 62,78 punten. De Amerikaan Sean Fitzsimons won met 80,91.

De 17-jarige Peperkamp werd met een score van 68,21 zevende bij de vrouwen. De Australische Tess Coady won met 86,18. Net als Van der Velden staat Peperkamp op de tweede plaats in het klassement. De wereldbeker gaat na de Spelen verder.