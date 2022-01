Muguruza vreest dat de waarheid over Peng Shuai nooit uitkomt

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza vreest dat nooit helemaal duidelijk wordt wat afgelopen jaar met Peng Shuai is gebeurd. De 36-jarige Chinese beschuldigde begin november op het sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien gedurende ruim twee weken niets meer vernomen.

“We zijn nu enkele maanden verder. Ik dacht even dat we er achter zouden komen wat er aan de hand is, maar ik denk nu dat het heel moeilijk wordt om de waarheid te weten te komen”, zei Muguruza voorafgaand aan de Australian Open. “Het zal voor haar ook heel moeilijk zijn om vrijuit te praten. Het gaat om een gecompliceerd land.” De 28-jarige Spaanse is de nummer 3 van de wereld en won eind vorig jaar de WTA Finals in Mexico.

Van Peng Shuai werd in november een tijdje niets vernomen nadat ze haar beschuldigingen had geuit. Het leidde tot de hashtag #WhereIsPengShuai op de sociale media. Onder meer tennisbond WTA, het Witte Huis en de Verenigde Naties riepen China op om duidelijkheid te geven over de situatie van de dubbelspecialiste, die twee grandslamtoernooien won. De WTA kreeg in eerste instantie via e-mail contact met Peng Shuai, maar twijfelde of ze die berichten wel zelf had geschreven. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) meldde eind november dat voorzitter Thomas Bach via een videoverbinding had gesproken met de Chinese, maar ook dat nam de zorgen niet weg.

De WTA besloot daarop om voorlopig alle toernooien in China te schrappen. Sindsdien doken via Chinese media wat foto’s en filmpjes op van Peng Shuai, die moesten aantonen dat ze in orde is. In een interview met een Chineestalige krant meldde de tennisster dat ze zich vrij kan bewegen. Ze ontkende iemand te hebben beschuldigd van seksueel misbruik.

De zorgen bij de WTA over de situatie van Peng Shuai zijn nog altijd groot. “Wij houden grote zorgen over haar welzijn en haar vermogen om te communiceren zonder censuur of dwang”, verklaarde de WTA eind vorig jaar. “We blijven standvastig in onze oproep voor een volledig, eerlijk en transparant onderzoek, zonder censuur, naar haar beschuldiging van aanranding.” Peng Shuai speelde begin 2020 haar laatste partij op de WTA Tour. Ze ontbreekt volgende week op de Australian Open.