Murray verliest van Karatsev in finale Sydney

De Britse tennisser Andy Murray heeft in Sydney naast zijn 47e toernooizege gegrepen. De 34-jarige Schot moest het in de finale van het Australische ATP-toernooi afleggen tegen de als eerste geplaatste Rus Aslan Karatsev: 3-6 3-6. Karatsev, de nummer 20 van de wereld, haalde zijn derde titel binnen. Vorig jaar won de Rus in Dubai en Moskou.

Murray stond voor het eerst sinds 2019 weer in de finale van een ATP-toernooi. In Antwerpen haalde de drievoudig grandslamkampioen toen zijn eerste titel na een ingrijpende heupoperatie binnen. Als gevolg van fysieke problemen is Murray, voormalig nummer 1 van de wereld, uit de top 100 gezakt.

In de aanloop naar de Australian Open haalde de Schot in Sydney dankzij een paar sterke optredens de finale, maar daarin bleek Karatsev te sterk. Murray is met een wildcard toegelaten tot het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat maandag begint. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Georgiƫr Nikoloz Basilasjvili, die hij deze week nog versloeg.

In zijn geboortestad Adelaide haalde Thanasi Kokkinakis zijn eerste ATP-titel binnen. De 25-jarige Australiƫr versloeg de Fransman Arthur Rinderknech in drie sets: 6-7 (6) 7-6 (5) 6-3. Kokkinakis kuste na het laatste punt de naam Adelaide die op de baan stond.