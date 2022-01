Tennissters Badosa en Keys met toernooizeges naar Australian Open

De tennissters Paula Badosa en Madison Keys gaan met een toernooizege op zak naar Melbourne voor de Australian Open. De Spaanse schreef het WTA-toernooi van Sydney op haar naam. Keys was de beste in Adelaide.

De 24-jarige Badosa versloeg de Tsjechische Barbora Krejcikova, de nummer 4 van de wereld, in de finale in drie sets. De beslissing viel in de tiebreak: 6-3 4-6 7-6 (4). Voor de Spaanse nummer 9 van de wereld betekende het haar derde titel op de WTA Tour. Vorig jaar won ze de toernooien van Belgrado en Indian Wells. Badosa kwalificeerde zich ook voor de WTA Finals in Mexico, waar ze de laatste vier haalde.

Keys won in de finale in Adelaide het Amerikaanse onderonsje met Alison Riske op overtuigende wijze. De 26-jarige Keys was na iets meer dan een uur klaar met haar landgenote: 6-1 6-2. De Amerikaanse, afgezakt naar plek 87 op de wereldranglijst, boekte haar zesde toernooizege. De US Open-finaliste van 2017 begint de Australian Open komende week in de eerste ronde tegen haar als elfde geplaatste landgenote Sofia Kenin, die het eerste grandslamtoernooi van het jaar in 2020 won.