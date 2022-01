Alonso klaar voor nieuw seizoen Formule 1 na kaakoperatie

De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso heeft deze week een kaakoperatie ondergaan. Bij de 40-jarige tweevoudig wereldkampioen zijn twee titanium plaatjes verwijderd die bijna een jaar geleden in het bot werden gezet. Hij had een breuk in zijn kaak opgelopen door een fietsongeval in Zwitserland.

“Ik wil me beter op het nieuwe seizoen voorbereiden dan vorig jaar. Dat ongeluk met de fiets in februari heeft toen niet geholpen”, zei Alonso, die dit weekeinde fungeerde als teamcaptain van het e-sportteam van Alpine dat meedeed aan de virtuele 24 uur van Le Mans. De Spanjaard maakte vorig jaar bij de Franse renstal zijn comeback in de Formule 1. Hij eindigde als tiende in het kampioenschap.

“We moeten de wintertests ingaan met een goed programma. Niet alleen fysiek, maar ook met de auto. Als de auto competitief is, dan ben ik er zeker van dat ik 100 procent ben”, aldus Alonso. Het raceseizoen begint op 20 maart met de Grote Prijs van Bahrein. In de aanloop zijn er testdagen in Barcelona (23-25 februari) en Bahrein (10-12 maart).