ATP betreurt afwezigheid ‘kampioen’ Djokovic op Australian Open

De internationale tennisbond ATP betreurt de afwezigheid van Novak Djokovic op de Australian Open. Een dag voor de start van het grandslamtoernooi kreeg de Servische nummer 1 van de wereld te horen dat zijn visum definitief wordt ingetrokken. “Dit markeert het einde van een reeks zeer betreurenswaardige gebeurtenissen”, schrijft de ATP in een reactie.

“Uiteindelijk moeten beslissingen van gerechtelijke autoriteiten met betrekking tot zaken als volksgezondheid worden gerespecteerd. Er is meer tijd nodig om de feiten te inventariseren en lessen te trekken uit deze situatie”, aldus de ATP.

Na een soap die bijna twee weken duurde, had het federale gerechtshof het laatste oordeel. De rechters oordeelden dat de Australische overheid geldige redenen had om het visum van Djokovic in te trekken. De 34-jarige Serviër moet het land nu verlaten. “Ongeacht deze situatie is Novak een van onze grootste kampioenen”, aldus de ATP. “Zijn afwezigheid op de Australian Open is een verlies voor de sport. We weten hoe turbulent de afgelopen dagen voor Novak zijn geweest en hoe graag hij zijn titel wilde verdedigen in Melbourne. We wensen hem het beste en kijken ernaar uit hem snel weer op de baan te zien.”

De overkoepelende organisatie van het mannentennis sluit de verklaring af met een oproep. “De ATP blijft alle spelers sterk aanbevelen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.” Djokovic heeft dat niet gedaan en daarmee begonnen alle perikelen van de afgelopen twee weken.