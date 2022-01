Australian Open ‘respecteert’ beslissing over Djokovic

De organisatie van de Australian Open “respecteert” de beslissing van het federaal gerechtshof in de zaak die Novak Djokovic had aangespannen. Dat staat in een korte verklaring van de Australische tennisbond, organisator van het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

“Tennis Australia respecteert de beslissing van het federale gerechtshof. In lijn met de regels van de grandslams wordt de nummer 1-positie in de loting nu ingevuld door een lucky loser. We kijken uit naar een goede en spannende Australian Open 2022 en wensen alle deelnemers veel succes.”

Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, was als nummer 1 van de wereld ook als eerste geplaatst in Melbourne. Zijn visum is echter ingetrokken en dus kan de Serviër niet meedoen. De Italiaanse ‘lucky loser’ Salvatore Caruso neemt de plek van Djokovic in het speelschema over. Caruso, de nummer 150 van de wereld, was in de laatste ronde van de kwalificaties blijven steken.