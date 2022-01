Australische premier juicht uitzetten Djokovic toe

De Australische premier Scott Morrison juicht het toe dat Novak Djokovic na een soap die bijna twee weken duurde alsnog het land wordt uitgezet. De Servische tennisser heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, maar dacht met een medische vrijstelling alsnog te kunnen meedoen aan de Australian Open. Het federale gerechtshof bepaalde zondag, één dag voor de start van het toernooi, dat de autoriteiten geldige redenen hadden om het visum van Djokovic in te trekken.

“Dit besluit is genomen vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen en omdat het in het algemeen belang was om dit te doen”, schrijft Morrison op Facebook. “Ik ben blij met het besluit om onze grenzen sterk te houden en de Australiërs veilig te houden. Australiërs hebben veel offers gebracht tijdens deze pandemie en ze rekenen er terecht op dat het resultaat van die offers gewaarborgd blijft. Gedurende de pandemie hebben we samen één van de laagste sterftecijfers, één van de sterkste economieën en de hoogste vaccinatiegraad ter wereld bereikt. Sterke grenzen zijn fundamenteel voor de Australische manier van leven. De regering neemt altijd besluiten en acties die nodig zijn om de integriteit van onze grenzen te beschermen. Ik dank het gerechtshof voor de snelle behandeling van deze zaak en het geduld van alle betrokkenen. Het is nu tijd om te beginnen met de Australian Open en weer te genieten van het tennis.”