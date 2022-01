Basketballers Nets moeten vedette Durant missen door knieblessure

Brooklyn Nets zal het in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA enkele weken moeten stellen zonder Kevin Durant, een van de sterspelers van de ploeg uit New York. Durant blijkt zich zaterdag in het met 120-105 gewonnen duel met New Orleans Pelicans te hebben geblesseerd aan zijn linkerknie.

Onderzoek wees zondag uit dat Durant (33) schade heeft opgelopen aan de binnenste knieband. De Nets maakten geen termijn bekend waarbinnen de forward hoopt terug te keren. Normaal staan voor een dergelijke blessure enkele weken.

De fans van de Nets moeten zo weer enkele weken wachten tot ze hun ‘Big 3’ – Kevin Durant, James Harden en Kyrie Irving – weer samen in actie kunnen zien. Dat gebeurde nog niet vaak omdat Irving pas sinds kort weer meedoet. Hij liet zich niet vaccineren tegen corona en mag vooralsnog alleen in uitwedstrijden uitkomen in gebieden waar ongevaccineerden hun sport mogen bedrijven. Dat geldt niet voor New York.