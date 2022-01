De Bruin grijpt ook in viermansbob naast olympisch ticket

Bobsleeër Ivo de Bruin heeft zich ook in de viermansbob niet kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van Beijing. De Nederlandse slee had bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz in de top 8 moeten eindigen, maar piloot De Bruin kwam met de broers Janko en Jelen Franjic en Dennis Veenker als remmers niet in de buurt van zo’n klassering. Ze eindigden op de zeventiende plek.

De viermansbob stond voorafgaand aan de slotwedstrijd op de Zwitserse natuurijsbaan op de veertiende plaats in het wereldbekerklassement. Dat betekende dat De Bruin bij de eerste acht moest eindigen om aan de eisen van sportkoepel NOC*NSF te voldoen. Hij kwam in de eerste run echter niet verder dan de zestiende tijd en in de tweede afdaling bleef de benodigde progressie uit. Beide keren verliep de start verre van foutloos, ondanks de terugkeer in de slee van de ervaren Janko Franjic na een hamstringblessure.

De Let Oskars Kibermanis won de wedstrijd, voor de Duitser Francesco Friedrich. De Bruin gaf 1,59 seconden toe op de Letse winnaar. Friedrich pakte de eindzege in de wereldbeker, De Bruin eindigde op de vijftiende plaats.

De 35-jarige De Bruin wist zich ook niet te kwalificeren voor de Spelen van 2014 (Sotsji) en 2018 (Pyeongchang). Als NOC*NSF geen uitzondering voor hem maakt, ontbreekt de Noord-Hollander volgende maand ook in Beijing. De elfde plaats (twee keer) is het beste resultaat dit seizoen van de viermansbob in de wereldbeker.

De Bruin kwam zaterdag met Jelen Franjic in de tweemansbob niet verder dan de zeventiende plek. Ook hier had de Nederlandse slee in de top 8 moeten eindigen om naar China te gaan.

Skeletonster Kimberley Bos gaat wel naar de Spelen, net als na alle waarschijnlijkheid monobobsleester Karlien Sleper.