Novak Djokovic heeft Australië verlaten. De Servische tennisser stapte zondag aan het einde van de Australische avond op een vliegtuig naar Dubai. Van daaruit reist hij vermoedelijk verder naar Servië.

Eerder op de dag diende de zaak die Djokovic bij het federale hof had aangespannen. De nummer 1 van de wereld hoopte dat het hof de beslissing van de Australische minister Alex Hawke van Immigratie om zijn visum in te trekken ongeldig zou verklaren. Volgens de drie rechters had Hawke daar echter goede redenen voor. Het betekende dat Djokovic het land uit moest en niet kan meedoen aan de Australian Open, die maandag begint.

De Serviër weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Djokovic dacht met een medische vrijstelling alsnog Australië in te mogen, maar de autoriteiten en de rechters bepaalden dat hij het land weer moet verlaten. Onder begeleiding van agenten van de federale politie keerde de tennisser zondagavond terug op het internationale vliegveld van Melbourne, zo’n anderhalve week nadat hij daar was aangekomen.