Als de federale rechtbank in Australiƫ oordeelt dat Novak Djokovic in het land mag blijven, speelt hij maandagavond zijn eerste wedstrijd tegen landgenoot Miomir Kecmanovic. De drie rechters zijn op dit moment in beraad over het lot van Djokovic.

Djokovic vecht het besluit van immigratieminister Alex Hawke dat hij het land moet verlaten aan bij de federale rechtbank. Een uitspraak wordt zondag verwacht.