Handballers incasseren nipt verlies tegen IJsland op EK

De Nederlandse handballers hebben hun voortvarende start op het EK geen vervolg kunnen geven. Na de sensationele zege op gastland Hongarije in de openingswedstrijd volgde een nipte nederlaag tegen IJsland in de tweede groepswedstrijd. Oranje verloor in Boedapest na een hectische slotfase met 29-28.

Topschutter Kay Smits vertolkte weer een hoofdrol met liefst 13 doelpunten. Zeven keer was hij trefzeker uit een strafworp. Dany Baijens scoorde zes keer. Een overtreding van Samir Benghanem in de laatste minuut voorkwam dat Nederland er nog een gelijkspel kon uithalen.

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson moet nu dinsdag in de laatste groepswedstrijd winnen van Portugal om door te mogen naar de hoofdronde. Het Nederlands team doet voor de tweede keer mee aan het EK en bij de eerste deelname twee jaar geleden werd de ploeg uitgeschakeld in de groepsfase.

Nederland deed absoluut niet onder voor IJsland, dat in 2008 stuntte met olympisch zilver in Beijing. De tegenstander kende ook weinig geheimen voor de Nederlandse ploeg, want bondscoach Richardsson is een IJslander en wist van vrijwel alle spelers wel bijzonderheden. Toch had IJsland in de eerste 30 minuten de meeste tijd het initiatief in een duel dat snel op en neer ging. Bij rust leidde IJsland met 15-13.

Direct na de hervatting ging het mis voor Oranje. IJsland wist vrij snel uit te lopen naar 20-15 omdat bij Nederland het energieke spel even stokte en spelmaker Luc Steins geen openingen vond in de dekking van de tegenstander. Bovendien kwam de ploeg door tijdstraffen vaker in ondertal.

Door fraaie treffers van hoekspeler Bobby Schagen en Benghanem haakte Oranje weer aan: 24-24. In de spannende slotfase waren rake strafworpen van Smits hard nodig om bij te blijven, maar sterspeler Aron Palmarsson zette IJsland met nog 1 minuut op de klok op voorsprong. Er was nog alle kans op in ieder geval de gelijkmaker voor Oranje, maar Benghanem haalde een IJslander onderuit en belette daarmee dat Smits zijn veertiende goal kon maken. IJsland speelde vervolgens de laatste seconden in balbezit de wedstrijd geroutineerd uit.