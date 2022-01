Hartono en Griekspoor in actie op eerste dag Australian Open

Arianne Hartono en Tallon Griekspoor komen in actie op de openingsdag van de Australian Open. De 25-jarige Hartono, die debuteert in het hoofdtoernooi van een grandslam, speelt om 01.00 uur Nederlandse tijd de eerste partij in de 1573 Arena. Dat is de op vier na grootste baan op Melbourne Park. De qualifier neemt het op tegen de 20-jarige Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova, de nummer 60 van de wereld.

Griekspoor moet aanzienlijk langer wachten tot hij de baan op mag. Hij staat als laatste partij op baan 6 op het programma, na twee wedstrijden uit het vrouwentoernooi en één mannenpartij. Volgens de organisatie komt Griekspoor niet voor 06.00 uur Nederlandse tijd in actie. De 25-jarige Noord-Hollander, als nummer 62 van de wereld rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, neemt het op tegen Fabio Fognini. De Italiaan staat op de mondiale ranking op de 36e plaats. Griekspoor moest afgelopen week vanwege een teenblessure het ATP-toernooi van Sydney overslaan.

Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus zitten ook in het hoofdtoernooi. Zij komen dinsdag in actie in de eerste ronde.