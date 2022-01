Italiaanse tennisser Caruso vervangt Djokovic op Australian Open

De Italiaanse tennisser Salvatore Caruso vervangt Novak Djokovic op de Australian Open. De nummer 150 van de wereld neemt als ‘lucky loser’ de plek in het speelschema over van de Servische aanvoerder van de wereldranglijst, die Australië vlak voor de start van het grandslamtoernooi moet verlaten. Caruso had in de laatste kwalificatieronde verloren van de Japanner Taro Daniel.

Djokovic kreeg zondag na een soap van bijna twee weken te horen dat hij Australië moet verlaten. De Serviër was naar het gerechtshof gestapt om de beslissing van minister Alex Hawke van Immigratie aan te vechten. Hawke had vrijdag het visum van Djokovic ingetrokken. De drie rechters zagen na een urenlange zitting op zondag geen reden om dat besluit van de minister ongeldig te verklaren.

Djokovic zou het in de eerste ronde van de Australian Open opnemen tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic. Het was de bedoeling dat die partij het programma van maandag in de Rod Laver Arena zou afsluiten. De organisatie moest na de uitspraak van het hof echter wat aanpassingen doen in het schema.

Caruso nam de plek van Djokovic over en zijn partij tegen Kecmanovic werd verplaatst naar de 1573 Arena, waar de Nederlandse qualifier Arianne Hartono de eerste partij speelt. Het programma in de Rod Laver Arena wordt nu afgesloten met het Duitse onderonsje tussen Alexander Zverev en Daniel Altmaier. Daarvoor spelen onder anderen Naomi Osaka, Rafael Nadal en Ashleigh Barty in het hoofdstadion.