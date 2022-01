Ook verlies voor titelverdediger Van Foreest in Tata Steel Chess

Schaker Jorden van Foreest heeft in de tweede ronde van Tata Steel Chess al zijn eerste nederlaag geleden. De titelverdediger verloor in Wijk aan Zee met zwart van de Hongaar Richard Rapport. Een foute zet met een van zijn paarden kon de 22-jarige Groninger niet meer herstellen. Van Foreest had zaterdag nog zijn openingspartij tegen de Zweed Nils Grandelius gewonnen.

Eerder leed Nederlands beste schaker Anish Giri verlies tegen Magnus Carlsen. De Noorse wereldkampioen speelde te sterk met de witte stukken en zette vanaf het begin van de partij Giri onder druk. Na 36 zetten gaf de nummer 7 van de wereld op.

Na de tweede ronde zijn er drie leiders, die dankzij een zege en een remise op 1,5 punt staan. Het zijn Carlsen, de Pool Jan-Krysztof Duda en Santosh Gujrathi Vidit uit India. Van Foreest deelt met zeven andere grootmeesters de vierde plaats met 1 punt, Giri staat 12e met 0,5 punt.