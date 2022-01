Servische president gaat Djokovic met open armen ontvangen

De Servische president Aleksandar Vucic gaat Novak Djokovic naar eigen zeggen met open armen ontvangen. De Servische tennisser moet Australië verlaten omdat de regering zijn visum heeft ingetrokken. “Ik heb Djokovic gesproken en we kunnen niet wachten om hem te zien”, zei Vucic kort na de uitspraak van het federaal gerechtshof in Australië. “Ik heb hem verteld dat hij altijd welkom is in Servië.”

Naar verluidt stapt Djokovic zondagavond 22.30 uur Australische tijd (12.30 uur in Nederland) op een vliegtuig naar Dubai. Van daaruit keert hij dan vermoedelijk terug naar Servië.

Twaalf dagen geleden vloog Djokovic naar Australië, met een medische vrijstelling op zak om ook zonder coronavaccinatie het land in te mogen. De nummer 1 van de wereld werd echter bij aankomst tegengehouden. De Australiërs trokken zijn visum in omdat het bewijs zou ontbreken waarom hij in aanmerking kwam voor een medische vrijstelling. De zaak werd uiteindelijk voor de rechter uitgevochten.

“Ze hebben Djokovic tien dagen lang vernederd om uiteindelijk dezelfde beslissing te nemen als op de eerste dag”, zei president Vucic over de Australische autoriteiten. “Ze hebben alleen maar zichzelf vernederd. Djokovic kan met opgeheven hoofd terugkeren naar Servië.”

Vucic sprak eerder van “een politieke heksenjacht”. De Servische president insinueerde dat de Australische politici met hun aanpak van de zaak-Djokovic vooral probeerden hun populariteit te vergroten in de aanloop naar de verkiezingen van dit jaar.