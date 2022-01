Spectaculaire wereldbekerzege skiër Braathen op slalom Wengen

De Noorse skiër Lucas Braathen heeft op vrij spectaculaire wijze de slalom om de wereldbeker in het Zwitserse Wengen gewonnen. Hij stond 29e na de eerste manche, maar wist met een fabuleuze tweede run alsnog op te klimmen naar de eerste plek in de eindstand. Braathen leverde daarmee een historische prestatie, want nooit eerder was een skiër op de slalom zoveel plaatsen omhoog gegaan na de tweede run.

Braathen profiteerde wel van het uitvallen van zijn landgenoot Henrik Kristoffersen, die de snelste was in de eerste run, maar in de tweede run vlak voor de finish een poortje miste. Niettemin was het bijzonder wat Braathen liet zien; hij klokte in de tweede manche een tijd van 48,17 en was daarmee bijna een seconde sneller dan de rest van het veld.

De Zwitser Daniel Yule eindigde als tweede op een achterstand van 0,22 seconde en de Italiaan Guiliano Razzoli werd derde op 0,29. In de wereldbekerstand van de slalom heeft de Noor Sebastian Foss-Solevaag de leiding. Hij finishte in Wengen als zesde.