Sterke zege wereldkampioen Carlsen op Giri in Tata Steel Chess

Anish Giri heeft in de tweede ronde van Tata Steel Chess al een nederlaag moeten incasseren. Nederlands beste schaker, de nummer 7 van de wereld, boog voor de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen in het internationale toernooi in Wijk aan Zee.

Giri, die met de zwarte stukken speelde, kwam al vroeg in de partij onder druk te staan en kon geen ontsnapping vinden in de stellingen van Carlsen. Na 36 zetten gaf hij het op.

De 31-jarige Carlsen is zevenvoudig winnaar in Wijk aan Zee en met een rating van 2865 de absolute nummer 1 van de wereld. Hij prolongeerde vorige maand zijn wereldtitel door in een tweekamp de Rus Ian Nepomniatsjtsji te verslaan.

Giri (27) aast nog altijd op zijn eerste eindzege in het Nederlandse toernooi, dat ook wel het ‘Wimbledon van het schaken’ wordt genoemd. Hij was er twee keer dichtbij, maar beide keren verloor hij de tiebreak. Vorig jaar gebeurde dat tegen landgenoot Jorden van Foreest.