Veldrijdster Van Empel wint voor tweede keer cross om wereldbeker

Veldrijdster Fem van Empel heeft de veertiende cross om de wereldbeker gewonnen. In het Franse Flamanville ontbraken tal van toppers onder wie Lucinda Brand, de renster van Baloise-Trek Lions die al zeker is van de eindzege in het klassement. De 19-jarige Van Empel, afkomstig uit Sint-Michielsgestel, rekende in een sprint af met haar land- en leeftijdsgenote Puck Pieterse. De Hongaarse Kata Blanka Vas werd derde.

Van Empel, die rijdt voor Pauwels Sauzen – Bingoal, won eerder dit seizoen al de wereldbekerwedstrijd van Val di Sole.

Veel veldrijdsters benutten deze weken voor trainingsstages in warmere oorden met het oog op de WK, die over twee weken in het Amerikaanse Fayetteville plaatsvinden. Volgende week is de laatste wereldbekercross, in Hoogerheide. Daar worden de meeste toppers wel weer aan de start verwacht.