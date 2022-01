Arbiter Makkelie leidt topper PSV – Ajax

Danny Makkelie is aangesteld als scheidsrechter bij de topper tussen PSV en Ajax. Hij krijgt zondag in Eindhoven ondersteuning langs de zijlijn van Hessel Steegstra en Jan de Vries. Jeroen Manschot is de vierde official.

PSV is koploper in de Eredivisie met 46 punten. Titelverdediger Ajax heeft na negentien wedstrijden 1 punt minder. In Zeist is Rob Dieperink de VAR, geassisteerd door Erwin Zeinstra. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 14.30 uur.

Makkelie behoort met zijn Nederlandse collega Serdar Gözübüyük tot de elitegroep van de Europese voetbalunie UEFA.