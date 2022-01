Australische premier sluit deelname Djokovic voor 2023 niet uit

Volgens de Australische premier Scott Morrison kan Novak Djokovic mogelijk volgend jaar ‘gewoon’ terugkeren op de Australian Open. Na het innemen van zijn visum dreigt voor de nummer 1 van de wereld een verbanning voor drie jaar. “Het gaat over een periode van drie jaar, maar er bestaat een mogelijkheid om onder de juiste omstandigheden terug te keren. En dat zal op dat moment worden overwogen”, zei Morrison op de Australische radio. “Maar ik ga niet vooruitlopen op zaken en uitspraken doen waardoor de minister niet de beslissing kan nemen die hij moet gaan nemen.”

Volgens de immigratiewet in AustraliĆ« kan Djokovic nu voor drie jaar geen nieuw visum krijgen, tenzij de Australische minister van Immigratie bepaalt dat er ‘dwingende of meelevende’ redenen zijn.

Op het moment dat Morrison zijn uitspraken deed, had Djokovic het land al verlaten. De Servische tennisser is inmiddels na een tussenlanding in Dubai, waar hij op de foto ging met enkele belangstellenden, op weg naar Belgrado.

“Ik neem wat tijd om bij te komen en te herstellen, voordat ik hier verder op ga reageren”, zei Djokovic nadat het federale gerechtshof had bepaald dat de beslissing van de Australische minister van Immigratie om zijn visum in te trekken bleef staan. “Ik ben extreem teleurgesteld door deze uitspraak, waardoor ik niet in AustraliĆ« kan blijven om mee te doen aan de Australian Open. Het voelde niet fijn dat de focus de afgelopen weken op mij lag. Ik hoop dat we ons nu allemaal kunnen focussen op de sport en het toernooi waar ik van hou.”

De Australian Open is om 01.00 uur Nederlandse tijd van start gegaan. De 34-jarige Djokovic won het toernooi in Melbourne al negen keer.