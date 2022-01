Djokovic wellicht alleen gevaccineerd op Roland Garros

Het ziet ernaar uit dat tennisser Novak Djokovic ook problemen gaat krijgen rond zijn deelname aan Roland Garros, het grandslamtoernooi van Parijs. Het Franse ministerie van Sport meldde dat de nieuwe wet, die voorziet in verplichte coronavaccinatie voor toegang tot publieke plaatsen als restaurants en bioscopen, ook consequenties heeft voor sportevenementen. “De regel geldt voor toeschouwers, maar ook voor sporters”, liet het ministerie weten.

Bronnen rond de Franse regering hadden maandag eerder al gemeld dat het voor buitenlandse atleten die in Frankrijk in professionele competities willen uitkomen verplicht wordt een vaccinatiebewijs tegen corona te overleggen. Djokovic, die zich niet heeft laten vaccineren, meende ruim anderhalve week geleden met een medische vrijstelling Australiƫ binnen te kunnen komen om deel te nemen aan de Australian Open. Dat leidde tot ophef en een uiteindelijke uitwijzing van de Servische nummer 1 van de wereld.

De nieuwe, zondag aangenomen wet in Frankrijk vraagt om een vaccinatiebewijs op tal van locaties. “De regel is eenvoudig. De vaccinatiepas zal, zodra de wet is afgekondigd, worden opgelegd op plaatsen waarvoor reeds de gezondheidspas gold”, meldt het ministerie. En, wijzend op topsportlocaties: “Dit zal gelden voor iedereen die toeschouwer of beroepssporter is. En dit tot nader order.”

Het ministerie noemde het tennistoernooi, waar Djokovic mogelijk zijn 21e grandslamtitel kan veroveren, ook. “Wat betreft Roland Garros, dat is in mei. De situatie kan tussen nu en dan veranderen en we hopen dat we er dan beter voorstaan. We gaan het zien, maar het mag duidelijk zijn dat er geen uitzonderingen worden gemaakt.”

Djokovic had gehoopt in Melbourne de unieke mijlpaal van 21 grandslamzeges te bereiken. Daar verloor hij zondag een beroepszaak, aangespannen nadat minister Alex Hawke van Immigratie zijn visum had ingetrokken omdat de ongevaccineerde tennisser een gevaar voor de volksgezondheid zou zijn. Djokovic werd met name bekritiseerd omdat hij voorafgaand aan zijn reis naar Australiƫ publieke evenementen had bezocht kort nadat hij positief was getest.